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Taha
57
20:57
قال اجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ٥٧
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٥٧
قَالَ
أَجِئۡتَنَا
لِتُخۡرِجَنَا
مِنۡ
أَرۡضِنَا
بِسِحۡرِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٥٧
And olsun ki Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik de yalan sayıp kabulden çekindi ve: "Ey Musa! Sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Şimdi biz de seninkinin benzeri bir sihri sana göstereceğiz. Bizimle senin aranda bir vakit tayinet ki sen de biz de düz bir yerde bulunalım da caymayalım" dedi.
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{درۆ هەڵبەستن بۆ موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (٥٧)
] وتی: ئهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ بهم سیحرانهی كه كردت (كه گۆچانهكهی ههڵدا بوو به مارو دهستی دهركرد سپی بوو دهدرهوشایهوه) ئهتهوێ ئێمه له زهوی خۆمان دهربكهی و زهویهكهمان لێ داگیر بكهی؟ (به درێژایی مێژوو پێغهمبهران و شوێنكهوتووانیان له لایهن كافران و بێباوهڕانهوه تۆمهتبار كراون به جۆرهها تۆمهتى بێبنهما تا خهڵكیان لێ دوور بخهنهوه!).