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Taha
54
20:54
كلوا وارعوا انعامكم ان في ذالك لايات لاولي النهى ٥٤
كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ٥٤
كُلُواْ
وَٱرۡعَوۡاْ
أَنۡعَٰمَكُمۡۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّأُوْلِي
ٱلنُّهَىٰ
٥٤
İster yiyin, ister hayvanlarınızı otlatın, onlarda akıl sahipleri için şüphesiz dersler vardır.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
] خۆیشتان بخۆن لهو ڕزق و ڕۆزیهی خوای گهوره، وه ئاژهڵهكانیشتانی لێ بلهوهڕێنن [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (٥٤)
] به دڵنیایى ئهمانه ههمووی نیشانهیه لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خواى گهوره بۆ كهسانێك كه خاوهنی عهقڵ و ژیرى بن و هۆشمهند بن.