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Taha
51
20:51
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
فَمَا
بَالُ
ٱلۡقُرُونِ
ٱلۡأُولَىٰ
٥١
Firavun: "Öyleyse önceki nesillerin durumu ne oluyor?" dedi.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥١)
] وتی: موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهی باشه دهنگوباس و ههواڵ و بهسهرهاتی ئوممهتانی پێشتر چیه ئهوانهی كه بتیان پهرستووهو به بت پهرستی ڕۆیشتوونه.