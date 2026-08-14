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Tefsir: Taha 20:47
Taha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَأۡتِيَاهُ
فَقُولَآ
إِنَّا
رَسُولَا
رَبِّكَ
فَأَرۡسِلۡ
مَعَنَا
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَلَا
تُعَذِّبۡهُمۡۖ
قَدۡ
جِئۡنَٰكَ
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّكَۖ
وَٱلسَّلَٰمُ
عَلَىٰ
مَنِ
ٱتَّبَعَ
ٱلۡهُدَىٰٓ
٤٧
Allah: Korkmayın, dedi; Ben sizinle beraberim; görür ve işitirim. Ona gidin şöyle söyleyin: "Doğrusu biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder, onlara azabetme; Rabbinden sana bir mucize getirdik; selam, doğru yolda gidene olsun! Doğrusu bize, yalanlayıp sırt çevirene azap edileceği vahyolundu."
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Al-Sa'di
Призовите его к покорности Аллаху и велите ему избавить сынов Исраила от страданий. Долгое время он держал этот славный народ в рабстве, но настала пора дать им свободу и предоставить им возможность самостоятельно распоряжаться собственной судьбой и жить по законам Аллаха под предводительством пророка Мусы. Возвестите ему о том, что всякий, кто последует прямым путем и станет руководствоваться ясными законами Аллаха, тот обретет великое преуспеяние как при жизни на земле, так и после смерти. А наряду с этим покажите ему чудеса, свидетельствующие о вашей правдивости. Всевышний сказал: «Муса бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он вынул свою руку, и она стала белой (цвета молока, светящейся) для тех, кто смотрел на нее» (26:32–33).