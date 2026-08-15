Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Taha 20:132
Taha
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
أَهۡلَكَ
بِٱلصَّلَوٰةِ
وَٱصۡطَبِرۡ
عَلَيۡهَاۖ
لَا
نَسۡـَٔلُكَ
رِزۡقٗاۖ
نَّحۡنُ
نَرۡزُقُكَۗ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
لِلتَّقۡوَىٰ
١٣٢
Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz, sana rızık veren Biziz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanındır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
] وه تۆ فهرمان به كهسوكارت یان به ئوممهتهكهت بكه به نوێژ كردن [
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
] وه ئارام بگره لهسهر نوێژ كردنهكهت [
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
] ئێمه داوای ڕزق و ڕۆزی له تۆ ناكهین بهڵكو ئێمه ڕزق و ڕۆزی تۆ ئهدهین، (خواى گهوره له فهرموودهى قودسیدا دهفهرمێت: ئهى ئادهمیزاد خۆت بۆ پهرستنى من یهكلا بكهوه دڵت پڕ دهوڵهمهندى دهكهم و ههژاریت ناهێڵم، ئهگهر وانهكهیت دڵت پڕ سهرقاڵى دونیا دهكهم و ههژاریت بۆ پڕ ناكهمهوه) [
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)
] وه سهرهنجامیش كه بهههشته تهنها بۆ ئههلی تهقوایه.