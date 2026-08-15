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Tefsir: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
عَلَىٰ
مَا
يَقُولُونَ
وَسَبِّحۡ
بِحَمۡدِ
رَبِّكَ
قَبۡلَ
طُلُوعِ
ٱلشَّمۡسِ
وَقَبۡلَ
غُرُوبِهَاۖ
وَمِنۡ
ءَانَآيِٕ
ٱلَّيۡلِ
فَسَبِّحۡ
وَأَطۡرَافَ
ٱلنَّهَارِ
لَعَلَّكَ
تَرۡضَىٰ
١٣٠
Onların dediklerine sabret; güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et; gece saatlerinde ve gündüzleri de tesbih et ki Rabbinin rızasına eresin.
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Al-Sa'di
Всевышний повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, терпеливо сносить причиняемые многобожниками обиды и искать поддержки у Аллаха благодаря восхвалению Его в самые прекрасные часы: перед восходом и закатом солнца, в начале и конце дня, а также среди ночи. О Мухаммад! Возможно, если ты станешь поступать так, то останешься доволен тем вознаграждением, которое достанется тебе при жизни на земле и после смерти. Благодаря поклонению Господу ты обретешь покой и получишь большое удовольствие, и это поможет тебе забыть об оскорблениях соплеменников и всегда проявлять должное терпение.