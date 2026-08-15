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Tefsir: Taha 20:126
Taha
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذَٰلِكَ
أَتَتۡكَ
ءَايَٰتُنَا
فَنَسِيتَهَاۖ
وَكَذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمَ
تُنسَىٰ
١٢٦
Allah: "Böyledir, ayetlerimiz sana gelmişti de sen onları unutmuştun, bugün de öylece unutulursun" der.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ الأمر ﴿كَذَ ٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَایَـٰتُنَا فَنَسِیتَهَاۖ﴾ تَرَكْتهَا وَلَمْ تُؤْمِن بِهَا ﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ مِثْل نِسْيَانك آيَاتنَا ﴿ٱلۡیَوۡمَ تُنسَىٰ ١٢٦﴾ تُتْرَك فِي النَّار