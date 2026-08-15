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Tefsir: Taha 20:123
Taha
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ٱهۡبِطَا
مِنۡهَا
جَمِيعَۢاۖ
بَعۡضُكُمۡ
لِبَعۡضٍ
عَدُوّٞۖ
فَإِمَّا
يَأۡتِيَنَّكُم
مِّنِّي
هُدٗى
فَمَنِ
ٱتَّبَعَ
هُدَايَ
فَلَا
يَضِلُّ
وَلَا
يَشۡقَىٰ
١٢٣
Onlara şöyle dedi: "Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Elbet size Benden bir yol gösteren gelir; Benim yoluma uyan ne sapar ve ne de bedbaht olur."
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Адаму и Иблису было велено низойти на землю. При этом Адаму и его потомкам надлежало остерегаться сатаны, считать его своим заклятым врагом и бороться с ним без устали. Им было обещано, что Аллах ниспошлет на землю Писания и отправит посланников, которые будут предостерегать людей от явного врага и разъяснять, как можно встать на прямой путь, ведущий к Аллаху и Райской обители. Им было сказано, что всякий, кто прислушается к Божьему руководству и последует за посланниками и Писаниями, станет выполнять Божьи повеления и не будет нарушать запреты, никогда не собьется с прямого пути ни при жизни на земле, ни после смерти. Такой человек не будет несчастен, потому что он будет неуклонно следовать прямым путем в мирской жизни и обретет счастье и безопасность в жизни будущей. Коран гласит: «Мы сказали: “Низвергнитесь отсюда все!” Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены» (2:38). Таким будет вознаграждение тем, кто следовал прямым путем, верил в небесное откровение и не оспаривал истину сомнительными доводами, выполнял предписания религии и не отворачивался от них, потакая своим низменным желаниям.