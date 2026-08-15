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Tefsir: Taha 20:118
Taha
118
20:118
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨
إِنَّ
لَكَ
أَلَّا
تَجُوعَ
فِيهَا
وَلَا
تَعۡرَىٰ
١١٨
"Ey Adem! Doğrusu bu, senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa bedbaht olursun. Doğrusu cennette ne acıkırsın, ne de çıplak kalırsın; orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın" dedik.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨)
] ئهگهر تۆ له بهههشتدا بمێنیتهوه ئهوه به دڵنیایى نهبرسیت ئهبیت وه نه ڕووتیش ئهبیت، چونكه جۆرهها خواردن و پۆشاكی چاكی تیایه.