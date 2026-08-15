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Tefsir: Taha 20:107
Taha
107
20:107
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
Sana dağları sorarlar; de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak, yerlerini düz, kuru bir toprak haline getirecek; orada ne çukur, ne tümsek göreceksin. O gün, hiçbir tarafa sapmadan bir davetçiye uyarlar. Sesler Rahman'ın heybetinden kısılmıştır; ancak bir fısıltı işitirsin."
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَّا تَرَىٰ فِیهَا عِوَجࣰا﴾ انْخِفَاضًا ﴿وَلَاۤ أَمۡتࣰا ١٠٧﴾ إرتفاعا