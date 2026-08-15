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Tefsir: Taha 20:106
Taha
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
Sana dağları sorarlar; de ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak, yerlerini düz, kuru bir toprak haline getirecek; orada ne çukur, ne tümsek göreceksin. O gün, hiçbir tarafa sapmadan bir davetçiye uyarlar. Sesler Rahman'ın heybetinden kısılmıştır; ancak bir fısıltı işitirsin."
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Al-Sa'di
20:104 ile 20:106 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Когда ангел подует в Рог, и люди выйдут из могил, каждый из них займет свое место. Богобоязненные праведники будут собраны перед Милостивым Аллахом почтенной делегацией, а грешники изменятся в облике до неузнаваемости. От страха, переживаний и невыносимой жажды они посинеют. Они будут переговариваться друг с другом шепотом о том, какой короткой была мирская жизнь и как быстро наступило воскрешение. Одни грешники скажут: «Мы не прожили на земле и десяти дней». Другие нечестивцы станут утверждать иное, но Аллаху будет прекрасно известно, о чем именно они будут шептаться. Он услышит, как самый справедливый и самый точный из грешников скажет, что они пробыли на земле менее одного дня. Все это означает, что неверные станут сильно сожалеть о том, что они потеряли прожитую ими короткую жизнь. Они заблуждались и пренебрегали истиной, отворачивались от всего, что могло принести им пользу, и устремлялись к тому, что обрекало их на страдания. И вот наступило время возмездия, и исполнилось обещание Господне. И неверным остается только сожалеть о содеянном и призывать собственную погибель. Это откровение похоже на следующий аят: «Аллах скажет: “Сколько лет вы пробыли на земле?” Они скажут: “Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет”. Он скажет: “Вы пробыли немного, если бы вы только знали. Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?”» (23:112–115). Затем Всевышний Аллах поведал об ужасах Судного дня, когда Вселенная начнет сотрясаться, а все сущее придет в волнение. Он сказал: