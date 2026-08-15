Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
فِيهِۖ
وَسَآءَ
لَهُمۡ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
حِمۡلٗا
١٠١
Devamlı bu günahın azabında kalacaklar. Kıyamet günü onlar için ne kötüdür bu yük!
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
20:101 ile 20:103 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает себя вечно нести бремя этого греха. В День воскресения злодеяния обернутся для него наказанием, и он будет вечно вкушать плоды своих больших и малых прегрешений. Как же скверно бремя адских мучеников! Как же мучительно наказание, которое ожидает их в День воскресения!