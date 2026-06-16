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Ash-Shu'ara
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
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Orada putlarıyla çekişerek: "Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi Alemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; bizi saptıranlar ancak suçlulardır; şimdi şefaatçimiz, yakın bir dostumuz yoktur; keşke geriye bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak" derler.
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Al-Sa'di
26:95 ile 26:97 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Идолы и истуканы будут гореть в Адском Огне вместе с людьми и бесами, из которых состояли полчища Иблиса. Сатана призывал их совершать грехи самыми изощренными способами, сломил их сопротивление, увлек их в пучину многобожия и лишил последних крупиц веры. В результате они превратились в поборников сатаны, стремящихся всеми силами обрести его благосклонность. Одни из них проповедовали многобожие, а другие слепо следовали по стопам этих проповедников. Оказавшись в Аду, они будут препираться с идолами, к которым они обращали свои молитвы, и поэтому далее Всевышний сказал: