Al-Sa'di Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 219

Всевышний призвал правоверных молить Его о помощи и напомнил о том, что Он всегда близок к Своим рабам и посредством Своего совершенного знания всегда присутствует при совершении добрых дел. Он видит, как они стоят на молитве и совершают обрядовые движения. Он видит, как они выстаивают молитву, совершают поклоны и падают ниц. Всевышний особо отметил стояние, а также поясной и земной поклоны, потому что именно эти положения являются самыми важными и славными частями намаза - мусульманской обрядовой молитвы. Если человек выполняет их искренне и смиренно, всей душой предаваясь общению с Аллахом, то его намаз становится совершенным, а благодаря этому совершенствуются все остальные деяния.