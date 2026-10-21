Al-Sa'di Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 208

О Мухаммад! Мы не торопимся с наказанием нечестивцев и даруем им короткую жизнь, в течение которой они могут наслаждаться благами, однако после этого их непременно постигнет справедливое возмездие. Когда это произойдет, все мирские услады и удовольствия не принесут им пользы. Они останутся в мирской жизни и прекратятся, а на смену им придет мучительное наказание, которое увеличивается с каждым часом пребывания нечестивцев на земле. Так Аллах призывает рабов остерегаться наказания в Преисподней. Оно рано или поздно наступит, и срок его наступления не имеет никакого значения, а его отсрочка не принесет неверующим пользы.