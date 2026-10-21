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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Ayah 168
Ash-Shu'ara
168
26:168
قال اني لعملكم من القالين ١٦٨
قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١٦٨
قَالَ
ﱿ
إِنِّي
ﲀ
لِعَمَلِكُم
ﲁ
مِّنَ
ﲂ
ٱلۡقَالِينَ
ﲃ
١٦٨
ﲄ
Lut: "Doğrusu yaptığınıza çok kızanlardanım. Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapageldiği kötülükten kurtar" dedi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.