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Ash-Shu'ara
104
26:104
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
ﲹ
ﲺ
ﲻ
ﲼ
ﲽ
ﲾ
Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Большинство людей остаются неверующими даже после того, как они видят знамения своего Господа. Воистину, Аллах - Могущественный, Милосердный. Затем Всевышний Аллах поведал о том, как народ Нуха отверг Божьего посланника и вкусил последствия своих злодеяний. Всевышний сказал: