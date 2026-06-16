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Ash-Shu'ara
101
26:101
ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
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Orada putlarıyla çekişerek: "Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi Alemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; bizi saptıranlar ancak suçlulardır; şimdi şefaatçimiz, yakın bir dostumuz yoktur; keşke geriye bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak" derler.
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Kıraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Проповедники зла отвратили нас от прямого пути и предложили нам вступить на путь заблуждения и неверия. Они привели нас в Адское Пламя, и нет теперь у нас ни заступников, ни преданных друзей. Никто не заступится за нас перед Аллахом, и никто не избавит нас от наказания. У нас даже нет искренних друзей, которые бы поддержали нас в этот трудный час. Здесь все не так, как это было в мирской жизни. Все это означает, что адские мученики потеряют надежду на счастье и благополучие и пожелают вернуться в земной мир для того, чтобы начать творить добро.