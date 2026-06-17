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As-Saffat
6
37:6
انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٦
إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ٦
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Şüphesiz Biz, yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.