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As-Saffat
4
37:4
ان الاهكم لواحد ٤
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
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Sıra Sıra duran ve önlerindekini sürdükçe süren ve Allah'ı andıkça anan meleklere and olsun ki, sizin Tanrınız birdir; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların -doğuların da- Rabbidir.
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Kıraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Помимо Аллаха нет иного божества, достойного обожествления и поклонения. Все люди обязаны искренне любить и бояться Его, надеяться на Его милость и поклоняться только Ему.