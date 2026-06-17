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As-Saffat
3
37:3
فالتاليات ذكرا ٣
فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
ﱇ
ﱈ
ﱉ
Sıra Sıra duran ve önlerindekini sürdükçe süren ve Allah'ı andıkça anan meleklere and olsun ki, sizin Tanrınız birdir; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların -doğuların da- Rabbidir.
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا }
وهم الملائكة الذين يتلون كلام اللّه تعالى.