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As-Saffat
17
37:17
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
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"Bu apaçık bir sihirdir; öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman, önceki babalarımız yahut biz mi dirileceğiz?" derler.
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Hadis
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকেও কি?’