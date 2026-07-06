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As-Saffat
166
37:166
وانا لنحن المسبحون ١٦٦
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٦٦
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلۡمُسَبِّحُونَ
١٦٦
Melekler şöyle derler: "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra sıra duranlarız, şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz."
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Al-Sa'di
37:166 ile 37:172 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам и приравнивать эти покорные творения к Всевышнему Творцу?! «Пречист Он и премного выше того, что они говорят» (17:43).