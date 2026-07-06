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As-Saffat
162
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَآ
أَنتُمۡ
عَلَيۡهِ
بِفَٰتِنِينَ
١٦٢
Sizler ve taptığınız şeyler, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı azdırıcı değilsiniz.
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Al-Sa'di
37:160 ile 37:162 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.