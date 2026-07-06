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As-Saffat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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Sizler ve taptığınız şeyler, cehenneme girecek kimseden başkasını Allah'a karşı azdırıcı değilsiniz.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَإِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُونَ ١٦١﴾ مِنْ الْأَصْنَام