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As-Saffat
13
37:13
واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
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Onlara öğüt verildiğinde öğüt dinlemezler.
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Al-Sa'di
37:12 ile 37:13 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
О Посланник! О человек! Ты поражен лживостью людей, которые отказываются уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и доказательств. Неверие таких людей действительно поражает и удивляет, потому что неизбежность Судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над посланником и верующими. Они не довольствуются тем, что отвергают истину, и осмеливаются глумиться над ней.