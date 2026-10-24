Al-Sa'di Tefsir: As-Saffat Ayah 126

Всевышний похвалил Своего раба и посланника Ильяса. Он выполнил свою пророческую миссию и призвал свой народ уверовать в Единого Господа. Он проповедовал богобоязненность и искреннее служение одному Аллаху и предостерегал людей от идолопоклонства. Он призывал своих соплеменников отказаться от поклонения идолу, которого звали Бал, и поклоняться одному Аллаху, Который творит и заботится о Своих творениях, осеняет их милостью и ниспосылает им многочисленные зримые и незримые блага. Он говорил: «Неужели вы не желаете искренне поклоняться Милостивому и Сострадательному Творцу и предпочитаете унижаться перед истуканом, который не способен принести вам пользы или причинить вред?! Этот идол не в состоянии сотворить что-нибудь или даровать вам пропитание. Он даже не в состоянии поесть или заговорить с вами. Воистину, ваш выбор является глубочайшим заблуждением и величайшей глупостью!!»