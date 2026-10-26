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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Sad Ayah 8
Sad
8
38:8
اانزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ٨
أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن ذِكْرِى ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا۟ عَذَابِ ٨
أَءُنزِلَ
ﲈ
عَلَيۡهِ
ﲉ
ٱلذِّكۡرُ
ﲊ
مِنۢ
ﲋ
بَيۡنِنَاۚ
ﲌﲍ
بَلۡ
ﲎ
هُمۡ
ﲏ
فِي
ﲐ
شَكّٖ
ﲑ
مِّن
ﲒ
ذِكۡرِيۚ
ﲓﲔ
بَل
ﲕ
لَّمَّا
ﲖ
يَذُوقُواْ
ﲗ
عَذَابِ
ﲘ
٨
ﲙ
Onlardan ileri gelenler: "Yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur. Başka dinde de bunu işitmedik; bu ancak bir uydurmadır. Kuran, aramızda ona mı indirilmeliydi?" dediler. Hayır, bunlar Kuran'ımızdan şüphededirler. Hayır, azabımızı henüz tatmamışlardır.
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