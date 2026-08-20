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Tefsir: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.
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Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( هذا )
أي الأمر هذا
( وإن للطاغين )
للكافرين
( لشر مآب )
مرجع .