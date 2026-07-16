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Sad
40
38:40
وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٤٠
وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٠
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٠
Doğrusu onun katımızda yakınlığı ve güzel bir istikbali vardır.
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Kıraat
Hadis
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
فقال :
( وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب )
أي : في الدار الآخرة .