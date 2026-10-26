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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Sad Ayah 4
Sad
4
38:4
وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هاذا ساحر كذاب ٤
وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌۭ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌۭ كَذَّابٌ ٤
وَعَجِبُوٓاْ
ﱙ
أَن
ﱚ
جَآءَهُم
ﱛ
مُّنذِرٞ
ﱜ
مِّنۡهُمۡۖ
ﱝﱞ
وَقَالَ
ﱟ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱠ
هَٰذَا
ﱡ
سَٰحِرٞ
ﱢ
كَذَّابٌ
ﱣ
٤
ﱤ
Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı. İnkarcılar: "Bu, pek yalancı bir sihirbazdır; tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir" demişlerdi.
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