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Ar-Rum
57
30:57
فيوميذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ٥٧
فَيَوْمَئِذٍۢ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٥٧
فَيَوۡمَئِذٖ
لَّا
يَنفَعُ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
مَعۡذِرَتُهُمۡ
وَلَا
هُمۡ
يُسۡتَعۡتَبُونَ
٥٧
Zulmedenlerin, o gün mazeretleri fayda vermez; artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.
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Abdelrahman Badawy
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44 hafta önce
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Ayet 40:52, 39:75, 30:57
Just imagine the looks on the faces of evil oppressors when they see their victims on the Day of Judgment, wearing crowns and gems, surrounded by Angels, being treated like royalty.
Meanwhile the oppressor will be drowning in his own sweat, unable to stop shaking out of fear of his day in God's court.
In the future you won't have to imagine it.
You will see this scene with your own two eyes.
Justice is beautiful.
Justice will be establishe...
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