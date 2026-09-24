Al-Sa'di Tefsir: Ar-Rum Ayah 5

Этой победе суждено было произойти через несколько лет. Арабское слово бид означает от трех до девяти включительно. Византийцы потерпели поражение, но Всевышний Аллах предсказал, что скоро они одержат верх над персами. Именно так должно было произойти в соответствии с предопределением Аллаха. Во все времена власть принадлежала Ему одному, а это значит, что для победы недостаточно хорошо подготовиться к сражению. Одержать победу можно только в том случае, когда усилия воинов совпадут с божественным предопределением. Вот почему Аллах предсказал, что византийцы непременно одержат верх над своими противниками. И хотя армии обеих империй состояли из неверующих, одно зло всегда может быть хуже другого. Вот почему поражение персов должно было обрадовать мусульман и опечалить арабских язычников. Аллах дарует помощь, кому пожелает, потому что обладает могуществом и властью над всеми творениями. В одном из коранических откровений Всевышний Господь повелел говорить: «О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь» (3:26). Но вместе с тем Всевышний Аллах милосерден к своим уверовавшим рабам, и поэтому Он помогает им обрести счастье и добиться победы самыми различными способами, и этих способов настолько много, что всех их не сосчитать.