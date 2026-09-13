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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 42
Ar-Ra'd
42
13:42
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٤٢
وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍۢ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّـٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٤٢
وَقَدۡ
ﳐ
مَكَرَ
ﳑ
ٱلَّذِينَ
ﳒ
مِن
ﳓ
قَبۡلِهِمۡ
ﳔ
فَلِلَّهِ
ﳕ
ٱلۡمَكۡرُ
ﳖ
جَمِيعٗاۖ
ﳗﳘ
يَعۡلَمُ
ﳙ
مَا
ﳚ
تَكۡسِبُ
ﳛ
كُلُّ
ﳜ
نَفۡسٖۗ
ﳝﳞ
وَسَيَعۡلَمُ
ﳟ
ٱلۡكُفَّٰرُ
ﳠ
لِمَنۡ
ﳡ
عُقۡبَى
ﳢ
ٱلدَّارِ
ﳣ
٤٢
ﳤ
Onlardan öncekiler de tuzak kurdular, oysa bütün tuzaklar(ın cezası) Allah'ındır, Herkesin yaptığını bilir. İnkarcılar da, neticenin kimin olduğunu göreceklerdir.
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