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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 40
Ar-Ra'd
40
13:40
وان ما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ٤٠
وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٤٠
وَإِن
ﲯ
مَّا
ﲰ
نُرِيَنَّكَ
ﲱ
بَعۡضَ
ﲲ
ٱلَّذِي
ﲳ
نَعِدُهُمۡ
ﲴ
أَوۡ
ﲵ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
عَلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲹ
وَعَلَيۡنَا
ﲺ
ٱلۡحِسَابُ
ﲻ
٤٠
ﲼ
Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de senin canını alsak da, vazifen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek Bize düşer.
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