Al-Sa'di Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 4

Существование сопредельных земельных участков, отличающихся друг от друга, несмотря на свою близость, является еще одним знамением, свидетельствующим о совершенном могуществе и удивительных возможностях Аллаха. На этих участках растут злаки, виноградники, финиковые пальмы и всевозможные деревья. Среди пальм есть такие, которые растут из самостоятельного корня. А иногда несколько пальмовых деревьев растут из общего корня. Они растут на одной земле, питаются одинаковой водой, однако их плоды различаются цветом и вкусом. Они приносят различную пользу и доставляют различное удовольствие. Одни участки оказываются плодородными, и на них растет множество трав, деревьев, кустарников и злаков. В то же время на соседних участках может не оказаться даже травянистых растений. Одни земли не удерживают влагу, а другие обладают такой способностью. На одних землях не растут даже травы, а на других растут злаки и фруктовые деревья. На одних участках плоды оказываются горькими, а на других - сладкими. Между почвами существуют и другие различия. Является ли это естественной особенностью земли? Или же таково предопределение Могущественного и Милосердного Аллаха? Разобраться в этом удается людям, обладающим умом, который направляет их к тому, что может принести им пользу. И благодаря этому они осознают заповеди, повеления и запреты Аллаха. Что же касается глупых людей, которые отворачиваются от Божьих заповедей, то они слепо скитаются во мраке заблуждения и невежества. Они не могут найти дорогу к своему Господу и не понимают того, что им говорят.