Al-Sa'di Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 38

О Мухаммад! Ты не являешься первым посланником, которого Аллах отправил к человечеству, и люди не должны удивляться твоей пророческой миссии. У предыдущих посланников также были супруги и потомки, и твои противники не имеют оснований для того, чтобы упрекать тебя за это. Они вменяют тебе в вину некоторые обстоятельства, хотя им прекрасно известно, что твоим предшественникам также были присущи эти качества. Почему же они обвиняют тебя? Неужели для того, чтобы достичь своих корыстных целей или удовлетворить свои порочные желания? Они будут требовать от тебя чудес, но ведь ты не властен над происходящим во Вселенной. Ни один посланник не мог показывать людям чудеса без соизволения Господа. А Всевышний Господь позволяет чудесам произойти только в предназначенное для этого время. Воистину, для каждого события есть соответствующее предписание, и ничто не может опередить свой срок или запоздать. И если многобожники требуют показать им чудеса или ниспослать на них наказание, то это совершенно не обязывает Аллаха ускорить наступление того или иного события, хотя Всевышний Аллах властен делать все, что пожелает.