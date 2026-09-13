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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 37
Ar-Ra'd
37
13:37
وكذالك انزلناه حكما عربيا ولين اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ٣٧
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّۭا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا وَاقٍۢ ٣٧
وَكَذَٰلِكَ
ﱷ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱸ
حُكۡمًا
ﱹ
عَرَبِيّٗاۚ
ﱺﱻ
وَلَئِنِ
ﱼ
ٱتَّبَعۡتَ
ﱽ
أَهۡوَآءَهُم
ﱾ
بَعۡدَ مَا
ﱿﲀ
جَآءَكَ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلۡعِلۡمِ
ﲃ
مَا
ﲄ
لَكَ
ﲅ
مِنَ
ﲆ
ٱللَّهِ
ﲇ
مِن
ﲈ
وَلِيّٖ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
وَاقٖ
ﲋ
٣٧
ﲌ
Böylece Biz Kuran'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Sana ilim geldikten sonra onların heveslerine uyarsan, and olsun ki, Allah katında sana bir dost ve seni koruyan çıkmaz.
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