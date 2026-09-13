Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 37

[ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ] وه بهم شێوازه ئهم قورئانهمان دابهزاندووه به زمانی عهرهبی ئاشكرا ههروهكو چۆن بۆ ئوممهتانی تریش به زمانی خۆیان كتابمان دابهزاندووه [ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ] وه ئهگهر تۆ شوێن ههواو ئارهزووی ئهوان بكهوی له دوای ئهوهی زانیاریت بۆ هاتووه [ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (٣٧) ] ئهوه جگه له خوای گهوره دۆست و پشتیوانت نابێ وه كهسیش نابێت كه بتپارێزێ له سزای خوا (ئهمه ههڕهشهیه بۆ زانایان كه شوێنى رێچكهى گومڕایان نهكهون له پاش ئهوهى رێبازى سوننهتتان گرتهبهر).