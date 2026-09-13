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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 36
Ar-Ra'd
36
13:36
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب ٣٦
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ٣٦
وَٱلَّذِينَ
ﱚ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱜ
يَفۡرَحُونَ
ﱝ
بِمَآ
ﱞ
أُنزِلَ
ﱟ
إِلَيۡكَۖ
ﱠﱡ
وَمِنَ
ﱢ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﱣ
مَن
ﱤ
يُنكِرُ
ﱥ
بَعۡضَهُۥۚ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّمَآ
ﱩ
أُمِرۡتُ
ﱪ
أَنۡ
ﱫ
أَعۡبُدَ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
وَلَآ
ﱮ
أُشۡرِكَ
ﱯ
بِهِۦٓۚ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
أَدۡعُواْ
ﱳ
وَإِلَيۡهِ
ﱴ
مَـَٔابِ
ﱵ
٣٦
ﱶ
Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenden memnun olurlar. Karşı guruplar içinde ise, onun bir kısmını inkar edenler vardır. De ki: "Ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve O'na asla ortak koşmamakla emrolundum. Hepinizi ancak O'na çağırıyorum vedönüşüm O'nadır."
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