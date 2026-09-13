Al-Sa'di Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 32

О Мухаммад! Не думай, что ты - первый из посланников, которого подвергли осмеянию и которому причиняют страдания. До тебя также приходили посланники, над которыми глумились неверующие. Мы предоставляли им отсрочку, и у них появлялась уверенность в том, что они никогда не будут подвергнуты наказанию, и только тогда Аллах подвергал их наказанию. Но каким суровым и мучительным было это наказание! Пусть же язычники, которые отвергают тебя и насмехаются над тобой, не обольщаются своим временным благополучием, ведь судьба древних народов является для них прекрасным примером. И пусть они остерегаются наказания, которое может постигнуть их так, как оно некогда постигло их предшественников.