Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Ar-Ra'd Ayah 16

[ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - به كافران بڵێ: كێ پهروهردگاری ئاسمانهكان و زهویه؟ بڵێ الله یه، وه كافرانیش ئهڵێن: الله یهو دانى پێدا دهنێن [ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - بڵێ: كه ئێوه ئهزانن دروستكهرو بهدیهێنهری ئاسمانهكان و زهوی تهنها الله یه ئیتر بۆچی كهسانێكی تر ئهكهنه شهریك بۆ خوای گهورهو جگه له خواى گهوره دهیانپهرستن [ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ] كه ئهو كهسانهی ئێوه كردووتانن به دۆست و خۆشهویست و خوای خۆتان سوودو زیانیان بۆ خودی خۆشیان بهدهست نیه چۆن بۆ ئێوه سوودو زیانیان بهدهست بێت [ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا كوێرو بینا یهكسانن؟ واته: موسڵمان چوێنراوه به بینا و كافریش به كوێر كه یهكسان نین [ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ] یاخود ئایا تاریكیهكان و ڕووناكی یهكسانن؟ تاریكیهكان مهبهست كوفرو تاوان و بیدعهو خراپهكاری و گومڕاییه، نووریش ڕووناكی ئیمان و باوهڕو ئیسلام و سوننهته [ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ] بهڵكو ئهوان شهریكیان بۆ خوای گهوره بڕیار داوه، ئایا خواكانیان وهكو خوای گهوره شت دروست ئهكهن تا لێیان تێكچووبێ نهزانن كێ دروستكارو خوایهو كێیش دروستكراوه؟! [ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦) ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: تهنها خوای گهورهیه دروستكاری ههموو شتێكه، وه ههر خوای گهوره تاك و تهنهایهو باڵادهست و بهتوانایه.