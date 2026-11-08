Al-Sa'di Tefsir: An-Nisa Ayah 156

Речь идет о правоверных, которые уверовали во все, что Аллах сообщил о Себе, и уверовали во все предания и предписания, которые принесли Его посланники. Они не стали делать различия между посланниками и уверовали в каждого из них. Благодаря этому они обрели подлинную веру и твердую убежденность, которая зиждилась на доводах и доказательствах. Аллах же непременно одарит их вознаграждением, которое будет достойной наградой за их веру и связанные с ней праведные поступки, прекрасные слова и замечательные нравственные качества. Каждый из них получит воздаяние, соответствующее его деяниям. Очевидно, именно по этой причине Аллах назвал его их вознаграждением. Среди Его прекрасных имен - Прощающий и Милосердный. Он прощает Своим рабам прегрешения и принимает от них праведные поступки.