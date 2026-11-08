Tafseer Jalalayn Tefsir: An-Nisa Ayah 135

﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّ ٰمِینَ﴾ قَائِمِينَ ﴿بِٱلۡقِسۡطِ﴾ بِالْعَدْل ﴿شُهَدَاۤءَ﴾ بِالْحَقِّ ﴿لِلَّهِ وَلَوۡ﴾ كَانَتْ الشَّهَادَةُ ﴿عَلَىٰۤ أَنفُسِكُمۡ﴾ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا بِأَنْ تُقِرُّوا بِالْحَقِّ وَلَا تَكْتُمُوهُ ﴿أَوِ﴾ عَلَى ﴿ٱلۡوَ ٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَۚ إِن یَكُنۡ﴾ الْمَشْهُود عَلَيْهِ ﴿غَنِیًّا أَوۡ فَقِیرࣰا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ﴾ مِنْكُم وَأَعْلَم بِمَصَالِحِهِمَا ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلۡهَوَىٰۤ﴾ فِي شَهَادَتكُمْ بِأَنْ تُحَابُوا الْغَنِيّ لِرِضَاهُ أَوْ الفقير رحمة له لـ﴿أَن﴾ لا ﴿تَعۡدِلُوا۟ۚ﴾ عَنْ الْحَقّ ﴿وَإِن تَلۡوُۥۤا۟﴾ تُحَرِّفُوا الشَّهَادَة وَفِي قِرَاءَة بِحَذْفِ الْوَاو الْأُولَى تَخْفِيفًا ﴿أَوۡ تُعۡرِضُوا۟﴾ عَنْ أَدَائِهَا ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرࣰا ١٣٥﴾ فيجازيكم به