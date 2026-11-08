Tafseer Jalalayn Tefsir: An-Nisa Ayah 127

﴿وَیَسۡتَفۡتُونَكَ﴾ يَطْلُبُونَ مِنْك الْفَتْوَى ﴿فِی﴾ شَأْن ﴿ٱلنِّسَاۤءِۖ﴾ وَمِيرَاثهنَّ ﴿قُلِ﴾ لَهُمْ ﴿ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِیهِنَّ وَمَا یُتۡلَىٰ عَلَیۡكُمۡ فِی ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْقُرْآن مِنْ آيَة الْمِيرَاث وَيُفْتِيكُمْ أَيْضًا ﴿فِی یَتَـٰمَى ٱلنِّسَاۤءِ ٱلَّـٰتِی لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ﴾ فُرِضَ ﴿لَهُنَّ﴾ مِنْ الْمِيرَاث ﴿وَتَرۡغَبُونَ﴾ أَيّهَا الْأَوْلِيَاء عَنْ ﴿أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ لِدَمَامَتِهِنَّ وَتَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ طَمَعًا فِي مِيرَاثهنَّ أَيْ يُفْتِيكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ ﴿وَ﴾ فِي ﴿ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِینَ﴾ الصِّغَار ﴿مِنَ ٱلۡوِلۡدَ ٰنِ﴾ أَنْ تُعْطُوهُمْ حقوقهم ﴿وَ﴾ يأمركم ﴿أَن تَقُومُوا۟ لِلۡیَتَـٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾ بِالْعَدْلِ فِي الْمِيرَاث وَالْمَهْر ﴿وَمَا تَفۡعَلُوا۟ مِنۡ خَیۡرࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِیمࣰا ١٢٧﴾ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ