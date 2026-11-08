Al-Sa'di Tefsir: An-Nisa Ayah 112

Если человек совершил ошибку, то есть великий грех, или менее тяжкое прегрешение, а затем свалил свою вину на другого человека, который, возможно, и является грешником, но совершенно непричастен к этому злодеянию, то он взвалил на свои плечи бремя клеветы и явного греха. Это - один из самых тяжких и пагубных грехов. Он включает в себя сразу несколько дурных поступков и приносит большой вред. Во-первых, человек зарабатывает грех и совершает преступление. Во-вторых, он обвиняет в нем того, кто не имеет к этому никакого отношения. В-третьих, он произносит чудовищную ложь, когда пытается оправдать себя и свалить свою вину на невинного человека. В-четвертых, в результате этого наказание в этом мире получает не тот, кто его заслуживает, а тот, кто непричастен к совершенному преступлению. В-пятых, в результате этого люди начинают плохо отзываться о человеке, который не совершал этого греха. Можно перечислить еще много других дурных последствий такого поступка. Мы же просим Аллаха уберечь нас от них и от всякого зла!