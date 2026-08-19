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Tefsir: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِم
بِمَا
ظَلَمُواْ
فَهُمۡ
لَا
يَنطِقُونَ
٨٥
Haksızlıklarından ötürü, söylenilen söz başlarına gelir. Artık konuşamaz olurlar.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَوَقَعَ ٱلۡقَوۡلُ﴾ حُقَّ الْعَذَاب ﴿عَلَیۡهِم بِمَا ظَلَمُوا۟﴾ أَيْ أَشْرَكُوا ﴿فَهُمۡ لَا یَنطِقُونَ ٨٥﴾ إذْ لَا حجة لهم