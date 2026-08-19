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Tefsir: An-Naml 27:82
An-Naml
82
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
وَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِمۡ
أَخۡرَجۡنَا
لَهُمۡ
دَآبَّةٗ
مِّنَ
ٱلۡأَرۡضِ
تُكَلِّمُهُمۡ
أَنَّ
ٱلنَّاسَ
كَانُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
لَا
يُوقِنُونَ
٨٢
Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan çıkarırız ki o, onlara, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıkların söyler.
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Al-Sa'di
Когда настанет предопределенный и обещанный день, Аллах выведет из земли животное. Оно не явится с небес, а выйдет из недр земли. Оно будет разговаривать с людьми и возвещать о том, что нечестивцы не верили в знамения Господа. Большинство людей не обладают твердыми знаниями и непреклонной верой в Его знамения, и поэтому появление так называемого «животного из земли» (даббат аль-ард) раскроет людям глаза на истину и положит конец их спорам и противоречиям. Пришествие этого животного является одним из больших признаков Судного часа и произойдет незадолго до конца света. Об этом пришествии говорится во многих достоверных хадисах Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, однако ни Священный Коран, ни пречистая Сунна не сообщают о том, как оно будет выглядеть. Тем не менее, известно, что оно будет одним из знамений Аллаха и будет разговаривать с людьми самым удивительным образом. Произойдет это, когда люди начнут оспаривать знамения своего Господа и когда над ними свершится Его Слово. Появление этого необычного животного станет доказательством правдивости верующих и обвинительным приговором для неверных.