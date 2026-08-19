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Tefsir: An-Naml 27:73
An-Naml
73
27:73
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَإِنَّ
رَبَّكَ
لَذُو
فَضۡلٍ
عَلَى
ٱلنَّاسِ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَشۡكُرُونَ
٧٣
Doğrusu Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت فهزڵ و چاكهی زۆری بهسهر خهڵكیهوه ههیه بهوهی كه پهله ناكات له سزادانیان [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣)
] بهڵام زۆربهیان شوكرانهبژێری ئهم نیعمهت و فهزڵهی خوای گهوره ناكهن.