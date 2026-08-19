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Tefsir: An-Naml 27:72
An-Naml
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
عَسَىٰٓ
أَن
يَكُونَ
رَدِفَ
لَكُم
بَعۡضُ
ٱلَّذِي
تَسۡتَعۡجِلُونَ
٧٢
De ki: "Acele ettiğiniz şeyin bir kısmı belki hemen başınıza gelir."
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[
قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهو سزایهی كه به ئێوه وتراوهو ئێوه پهلهتانه بۆتان بێ لهوانهیه نزیك بێ، واته: ڕۆژی بهدر، یان سزای ناو گۆڕ كه بمرن یهكسهر خوای گهوره لهناو گۆڕ سزاتان ئهدات.